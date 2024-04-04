Захарова: отсутствие России и ИРИ на саммите по атому предопределило его провал

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отсутствие России и Ирана на саммите по атому в Брюсселе предопределило его провал.

«Специалисты сразу видят, что «исторический саммит» провалился. Накануне мировые СМИ рассказывали о том, что по итогам брюссельского саммита будет принят «глобальный» документ — совместная декларация», — написала она в Telegram.

По её словам, громкие обещания оказались пшиком.

«Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, её просто не существует», — отметила представитель МИД России.

Захарова добавила, что «те, кто искренне хочет содействовать развитию атомной энергетики, обязаны понимать, что она должна оставаться вне политической конъюнктуры».

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что политизация сферы атомной энергетики создаст риски ядерной аварии.

По словам Лихачёва, когда при выборе поставщиков главными аргументами окажутся политдеятельность и цвета флага — это станет началом пути к будущей аварии.