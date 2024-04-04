Пентагон: удар Израиля по волонтёрам усложнит доставку помощи в сектор Газа
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передаёт ТАСС.
«...эта трагедия усложнит задачу по оказанию в этой зоне гуманитарной помощи, к чему, согласно их заявлениям, стремятся израильские официальные лица», — сказал он.
Ранее Остин выразил главе Минобороны Израиля возмущение ударом по колонне НКО.
Кроме того, Армия обороны Израиля назвала серьёзной ошибкой собственный удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО World Central Kitchen.
Также в ООН заявили, что временно ограничивают свои перемещения ночью в Газе.