RT в Telegram
Подпишись

Пентагон: удар Израиля по волонтёрам усложнит доставку помощи в сектор Газа

Короткая ссылка
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что недавний удар Израиля по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen в секторе Газа усложнит доставку гуманитарной помощи в анклав.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передаёт ТАСС.

«...эта трагедия усложнит задачу по оказанию в этой зоне гуманитарной помощи, к чему, согласно их заявлениям, стремятся израильские официальные лица», — сказал он.

Ранее Остин выразил главе Минобороны Израиля возмущение ударом по колонне НКО.

Кроме того, Армия обороны Израиля назвала серьёзной ошибкой собственный удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО World Central Kitchen.

Также в ООН заявили, что временно ограничивают свои перемещения ночью в Газе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить