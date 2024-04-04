AFP: Минобороны Франции не выразило готовность к диалогу с Россией по Украине
Об этом пишет AFP, передаёт РИА Новости.
Как отметили в агентстве, министры обсуждали возможный диалог, но «Франция не приняла и не предложила ничего подобного» по украинскому конфликту.
При этом в российском Минобороны заявили, что в ходе разговора министра обороны России Сергея Шойгу и главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине.
Также Шойгу подчеркнул, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа.