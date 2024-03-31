Al Ekhbariya: переговоры по конфликту в Газе возобновятся в Каире 31 марта

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта.

Об этом информирует телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал, посредниками в переговорах между сторонами выступят Египет и Катар.

Официально власти Египта предоставленную телеканалом информацию не комментировали.

Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.