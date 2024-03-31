Al Ekhbariya: переговоры по конфликту в Газе возобновятся в Каире 31 марта
Об этом информирует телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.
Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал, посредниками в переговорах между сторонами выступят Египет и Катар.
Официально власти Египта предоставленную телеканалом информацию не комментировали.
Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.