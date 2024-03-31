RT в Telegram
Подпишись

Al Ekhbariya: переговоры по конфликту в Газе возобновятся в Каире 31 марта

Короткая ссылка
Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта.

Об этом информирует телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал, посредниками в переговорах между сторонами выступят Египет и Катар.

Официально власти Египта предоставленную телеканалом информацию не комментировали.

Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить