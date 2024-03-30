Пушков заявил, что предвоенная эпоха грозит Польше проблемами

Слова польского премьера Дональда Туска о вступлении Европы в «предвоенную эпоху» должны заставить его задуматься о проблемах для страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил, что Туск напрасно не рассуждает о последствиях, так как предвоенные эпохи не сулят ничего хорошего «пограничным» странам.

«Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши», — заявил он.

Сенатор назвал Туска олицетворением деградации политического лидерства в Европе.

Ранее польский премьер предположил, что Европа, «как бы удручающе это ни звучало», должна привыкнуть к тому, что она живёт в предвоенную эпоху.

По мнению политика, у стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться.