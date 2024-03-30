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MSNBC: Трамп обжалует отказ суда в Джорджии отстранить прокурора Уиллис от дела

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подал апелляцию на отказ суда в штате Джорджия отстранить от дела о вмешательстве в выборы президента окружного прокурора Фани Уиллис.

Об этом информирует MSNBC.

Как сказано в сообщении, Трамп и ещё восемь подзащитных подали апелляцию на решение судьи Скотта Макафи не отстранять прокурора округа Фултон Фани Уиллис от дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Ранее Трамп обратился в суд с иском к американской телекомпании ABC и её ведущему Джорджу Стефанопулосу из-за прозвучавших в эфире вещателя обвинений в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

Как сообщал 20 марта CNN, Джо Байден и Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США.

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