Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в школе
- Gettyimages.ru
«Подросток был задержан... в своём доме в коммуне Сенон недалеко от Бордо... Его подозревают в угрозах теракта в отношении учебного заведения и угрозах смертью в адрес преподавателей и руководства лицея», — сообщает BFMTV со ссылкой на судебный источник.
По данным телеканала, школьник частично признал свою вину.
Ранее сообщалось, что российские школьники продолжают получать сообщения с предложениями совершить теракты. Когда отказывают — им угрожают.