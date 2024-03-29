Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в школе

Полиция Франции задержала 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта в школе, а также угрозах убийством в адрес сотрудников учебного учреждения.

«Подросток был задержан... в своём доме в коммуне Сенон недалеко от Бордо... Его подозревают в угрозах теракта в отношении учебного заведения и угрозах смертью в адрес преподавателей и руководства лицея», — сообщает BFMTV со ссылкой на судебный источник.

По данным телеканала, школьник частично признал свою вину.

Ранее сообщалось, что российские школьники продолжают получать сообщения с предложениями совершить теракты. Когда отказывают — им угрожают.