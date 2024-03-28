Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla

Поджог подстанции, который в начале марта привёл к отключению электричества на расположенном неподалёку от Берлина заводе Tesla, является терактом.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. В интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung он отметил что аналогичной точки зрения придерживается правительство федеральной земли, на которой произошёл инцидент.

Шольц призвал расширить работу завода Tesla в Германии, а также установить виновных в поджоге и привлечь их к ответственности.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 5 марта. В результате поджога подстанции экологическими активистами были обесточены завод Tesla, а также город Эркнер и два района Берлина.