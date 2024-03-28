RT в Telegram
Подпишись

Daily Shincho: мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

Короткая ссылка
Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани заявил, что жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе.

По словам Итани, он ожидал найти в городе множество проукраински настроенных граждан, однако признал, что его прогнозы совершенно не оправдались.

При этом журналист отметил, что мариупольцы описали ему эпизоды насилия и унижения со стороны украинских военных.

Также обозреватель обратил внимание на то, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.

Ранее в Мариуполе сдали в эксплуатацию шесть домов.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе в настоящий момент идут восстановительные работы в исторической части города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить