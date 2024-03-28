Daily Shincho: мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани заявил, что жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе.

По словам Итани, он ожидал найти в городе множество проукраински настроенных граждан, однако признал, что его прогнозы совершенно не оправдались.

При этом журналист отметил, что мариупольцы описали ему эпизоды насилия и унижения со стороны украинских военных.

Также обозреватель обратил внимание на то, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.

Ранее в Мариуполе сдали в эксплуатацию шесть домов.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе в настоящий момент идут восстановительные работы в исторической части города.