Guardian: члены парламента Британии призывают запретить продажу оружия Израилю

Члены парламента Великобритании подписали письмо, в котором обратились к правительству страны с призывом запретить продажу вооружения Израилю.

Об этом пишет газета The Guardian.

«Парламентарии требуют от правительства Великобритании запретить продажу оружия Израилю на фоне признаков того, что Израиль намерен игнорировать принятую на этой неделе резолюцию Совета Безопасности ООН», — говорится в публикации.

Как пишет издание, письмо, подписанное более чем 130 членами парламента, адресовано главе МИД Британии Дэвиду Кэмерону. В обращении говорится, что в секторе Газа используется оружие британского производства, а также подчёркивается, что, согласно расследованию, истребитель F-16, изготовленный из британских комплектующих, может нести ответственность за смерть британских врачей в секторе Газа.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.