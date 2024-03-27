Guardian: члены парламента Британии призывают запретить продажу оружия Израилю
- AP
Об этом пишет газета The Guardian.
«Парламентарии требуют от правительства Великобритании запретить продажу оружия Израилю на фоне признаков того, что Израиль намерен игнорировать принятую на этой неделе резолюцию Совета Безопасности ООН», — говорится в публикации.
Как пишет издание, письмо, подписанное более чем 130 членами парламента, адресовано главе МИД Британии Дэвиду Кэмерону. В обращении говорится, что в секторе Газа используется оружие британского производства, а также подчёркивается, что, согласно расследованию, истребитель F-16, изготовленный из британских комплектующих, может нести ответственность за смерть британских врачей в секторе Газа.
Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.