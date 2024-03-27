Протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона в США

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США.

«Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

По словам представителя Минобороны США, у дома главы ведомства был «небольшой протест». В детали он не вдавался.

Ранее неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану.

Также в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.