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Протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона в США

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Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США.
Протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона в США
  • AP

«Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

По словам представителя Минобороны США, у дома главы ведомства был «небольшой протест». В детали он не вдавался.

Ранее неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану.

Также в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.

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