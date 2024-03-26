МИД России: резолюция ООН должна помочь предотвратить операцию Израиля в Рафахе

Резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа должна помочь предотвратить операцию Израиля в Рафахе, сообщили в МИД России.

«Российская сторона рассчитывает, что обязательная для исполнения резолюция СБ ООН 2728 будет способствовать деэскалации насилия в Газе, включая предотвращение израильской операции в Рафахе», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.