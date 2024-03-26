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МИД России: резолюция ООН должна помочь предотвратить операцию Израиля в Рафахе

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Резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа должна помочь предотвратить операцию Израиля в Рафахе, сообщили в МИД России.
МИД России: резолюция ООН должна помочь предотвратить операцию Израиля в Рафахе
  • РИА Новости

«Российская сторона рассчитывает, что обязательная для исполнения резолюция СБ ООН 2728 будет способствовать деэскалации насилия в Газе, включая предотвращение израильской операции в Рафахе», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.

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