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Губернатор Мэриленда объявил режим чрезвычайного положения из-за крушения моста

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Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур объявил режим чрезвычайного положения из-за обрушения моста в Балтиморе, который пролегал через реку Патапско.
Губернатор Мэриленда объявил режим чрезвычайного положения из-за крушения моста
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет CNN.

«Мы благодарны храбрым мужчинам и женщинам, которые прилагают усилия по спасению пострадавших», — сообщил Мур.

Ранее новостной портал WTOP сообщил, что в результате обрушения моста в Балтиморе, вызванного столкновением с грузовым кораблём, в воду упало несколько автомобилей.

По имеющимся данным, в воду могли упасть минимум 20 человек, на месте фиксируются неблагоприятные погодные условия и ограниченная видимость.

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