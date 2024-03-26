Губернатор Мэриленда объявил режим чрезвычайного положения из-за крушения моста

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур объявил режим чрезвычайного положения из-за обрушения моста в Балтиморе, который пролегал через реку Патапско.

Об этом пишет CNN.

«Мы благодарны храбрым мужчинам и женщинам, которые прилагают усилия по спасению пострадавших», — сообщил Мур.

Ранее новостной портал WTOP сообщил, что в результате обрушения моста в Балтиморе, вызванного столкновением с грузовым кораблём, в воду упало несколько автомобилей.

По имеющимся данным, в воду могли упасть минимум 20 человек, на месте фиксируются неблагоприятные погодные условия и ограниченная видимость.