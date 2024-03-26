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Лавров проводит в Москве встречу с коллегой из Намибии

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В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром международных отношений и сотрудничества Намибии Пейей Мушеленгой.
Лавров проводит в Москве встречу с коллегой из Намибии
  • РИА Новости

На вступительном слове Лавров отметил, что дружеские чувства между народами России и Намибии являются прочным фундаментом развития отношений во всех областях.

«Рассчитываю, что сегодня мы с вами посмотрим, какие дополнительные действия можно принять по линии внешнеполитических ведомств для их дальнейшего развития», — сказал российский министр.

Мушеленга, со своей стороны, поблагодарил российскую сторону за гостеприимность. Он представил Лаврову членов делегации, которая прибыла вместе с министром в Москву.

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