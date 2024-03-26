Лавров проводит в Москве встречу с коллегой из Намибии
- РИА Новости
На вступительном слове Лавров отметил, что дружеские чувства между народами России и Намибии являются прочным фундаментом развития отношений во всех областях.
«Рассчитываю, что сегодня мы с вами посмотрим, какие дополнительные действия можно принять по линии внешнеполитических ведомств для их дальнейшего развития», — сказал российский министр.
Мушеленга, со своей стороны, поблагодарил российскую сторону за гостеприимность. Он представил Лаврову членов делегации, которая прибыла вместе с министром в Москву.