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РИА Новости: по штабам союзных сил сирийской армии в Дейр-Эз-Зоре нанесены удары

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Удары нанесены по штабам союзных сил сирийской армии в Дейр-Эз-Зоре.

Об этом информирует РИА Новости.

«Неизвестная авиация ударила по штабам союзных сил в центральной части города Дейр-эз-Зор, в результате пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, и несколько военных союзных сил», — передаёт агентство.

Кроме того, отмечается, что несколько военнослужащих погибли при ударе по штабу союзных сил в городе Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре.

Ранее сирийские силы ПВО отражали ракетную атаку на подступах к Дамаску.

Также сообщалось, что Израиль атаковал ряд военных позиций в провинции Дамаск.

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