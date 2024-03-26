РИА Новости: по штабам союзных сил сирийской армии в Дейр-Эз-Зоре нанесены удары

Удары нанесены по штабам союзных сил сирийской армии в Дейр-Эз-Зоре.

Об этом информирует РИА Новости.

«Неизвестная авиация ударила по штабам союзных сил в центральной части города Дейр-эз-Зор, в результате пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, и несколько военных союзных сил», — передаёт агентство.

Кроме того, отмечается, что несколько военнослужащих погибли при ударе по штабу союзных сил в городе Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре.

Ранее сирийские силы ПВО отражали ракетную атаку на подступах к Дамаску.

Также сообщалось, что Израиль атаковал ряд военных позиций в провинции Дамаск.