В Софии под памятником Советской армии нашли подземный зал и тоннели

Подземный зал и тоннели обнаружили под демонтированным памятником Советской армии в центре болгарской Софии.

«Я залез туда, чтобы осмотреть пространство под памятником. Там есть просторный зал с множеством железобетонных колонн, поддерживающих конструкцию. В некоторых местах бетон разрушился и арматура разрушается коррозией», — написал в Facebook* глава района Средец Трайчо Трайков.

Ранее в болгарской Варне вандалы сорвали с постамента бюст графа Николая Игнатьева, который был установлен в городе в начале ХХ века.

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