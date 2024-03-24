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Антонов: США вряд ли пересмотрят отказ от сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

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Американская администрация вряд ли пересмотрит позицию по отказу от взаимодействия с Россией в сфере борьбы с терроризмом после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вряд ли надо ставить вопрос именно в такой плоскости, что данная трагедия заставит американцев пересмотреть свою позицию отказа от взаимодействия с Российской Федерацией», — сказал дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия может справиться своими собственными силами с помощью друзей и дружественных стран.

При этом Антонов отметил, что только работа сообща позволит добиться результатов в борьбе с терроризмом.

Также он сообщил, что США не делились с Россией информацией после теракта в «Крокусе».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество со всеми странами по теракту в «Крокус Сити Холле».

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