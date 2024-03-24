Антонов: США вряд ли пересмотрят отказ от сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом
Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Вряд ли надо ставить вопрос именно в такой плоскости, что данная трагедия заставит американцев пересмотреть свою позицию отказа от взаимодействия с Российской Федерацией», — сказал дипломат.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия может справиться своими собственными силами с помощью друзей и дружественных стран.
При этом Антонов отметил, что только работа сообща позволит добиться результатов в борьбе с терроризмом.
Также он сообщил, что США не делились с Россией информацией после теракта в «Крокусе».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество со всеми странами по теракту в «Крокус Сити Холле».