Глава МИД Польши осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске
«Польша осуждает терроризм в любых его проявлениях», — цитирует его ТАСС.
Ранее посольство США в России заявило, что шокировано террористическим актом в «Крокус Сити Холле» в Москве, Вашингтон выразил соболезнования российскому народу.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
RT ведёт онлайн-трансляцию.