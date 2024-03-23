Глава МИД Польши осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24 осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, в результате которого погибло много людей.

«Польша осуждает терроризм в любых его проявлениях», — цитирует его ТАСС.

Ранее посольство США в России заявило, что шокировано террористическим актом в «Крокус Сити Холле» в Москве, Вашингтон выразил соболезнования российскому народу.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.