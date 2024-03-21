WP: несогласие по Украине ведёт к расколу Чехии и Словакии

Украинский конфликт стал поводом для разногласий между Чехией и Словакией, отметил обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур.

Автор статьи считает, что напряжение между странами, вероятно, продиктовано внутриполитической борьбой, так как Словакия придерживается пророссийского курса. При этом аналогичные настроения царят и среди населения этих государств.

«В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за Украины.