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Марочко: говорящие по-польски военные приехали охранять предприятие в Харькове

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Говорящие по-польски военные прибыли на территорию одного из промышленных предприятий Харькова.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, военнослужащие приехали на территорию предприятия с оружием и вещевым имуществом на гражданском автобусе.

Всего, как отмечает Марочко, военных насчитывается около 30 человек.

«Бойцы между собой общаются на польском языке», — цитирует подполковника РИА Новости.

Ранее румынские наёмники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы России.

Также сообщалось, что под Волчанском российской артиллерией была уничтожена база наёмников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

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