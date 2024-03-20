Марочко: говорящие по-польски военные приехали охранять предприятие в Харькове
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, военнослужащие приехали на территорию предприятия с оружием и вещевым имуществом на гражданском автобусе.
Всего, как отмечает Марочко, военных насчитывается около 30 человек.
«Бойцы между собой общаются на польском языке», — цитирует подполковника РИА Новости.
Ранее румынские наёмники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы России.
Также сообщалось, что под Волчанском российской артиллерией была уничтожена база наёмников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.