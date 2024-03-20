Говорящие по-польски военные прибыли на территорию одного из промышленных предприятий Харькова.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, военнослужащие приехали на территорию предприятия с оружием и вещевым имуществом на гражданском автобусе.

Всего, как отмечает Марочко, военных насчитывается около 30 человек.

«Бойцы между собой общаются на польском языке», — цитирует подполковника РИА Новости.

Ранее румынские наёмники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы России.

Также сообщалось, что под Волчанском российской артиллерией была уничтожена база наёмников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.