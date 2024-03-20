Румынские наёмники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы России
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на группу Romanian Battlegroup Getica.
«Мы совершили рейды на их (российские – RT) приграничные деревни», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.
Также под Волчанском российской артиллерией была уничтожена база наёмников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.