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Румынские наёмники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы России

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Румынские наёмники утверждают, что участвовали в атаках на российское приграничье.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на группу Romanian Battlegroup Getica.

«Мы совершили рейды на их (российские – RT) приграничные деревни», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.

Также под Волчанском российской артиллерией была уничтожена база наёмников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

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