В России назвали лицемерием предложение США диалога о контроле над вооружениями

США занимаются лицемерием и демагогией, предлагая диалог по контролю над вооружениями с Россией на своих условиях, заявили в российском МИД.

«Американские функционеры... явно не потрудились ознакомиться с текстом послания президента Российской Федерации Владимира Путина... где исчерпывающе изложены наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России «стратегического поражения», — приводит ТАСС заявление дипведомства.

В МИД подчеркнули, что позиция Москвы по этому вопросу неизменна: Россия готова обсуждать безопасность и стабильность только в едином комплексе с акцентами, затрагивающими интересы страны. Пока что, по словам собеседника агентства, предлагается вести диалог исключительно на условиях Вашингтона.

Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы прямо сейчас, без предварительных условий, начать обсуждение с Россией и Китаем контроля над вооружениями.

До этого президент России Владимир Путин назвал заявления Вашингтона о якобы готовности к переговорам демагогией в преддверии выборов в Соединённых Штатах.

Глава государства напомнил, что США блокируют предложение России, которое лежит у них на столе уже более 15 лет, — речь идёт о проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который российские дипломаты подготовили ещё в 2008 году.