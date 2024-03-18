Cumhuriyet: долги турецких отелей перед банками достигли почти $10 млрд

В Турции долги отелей перед банками достигли почти $10 млрд. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на представителей туристической отрасли.

По данным издания, из-за этого возросла опасность, что банки могут конфисковать недвижимость.

«Опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности», — говорится в материале.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал о направлениях, которые российские туристы выбирают для весеннего отдыха.

Также в АТОР отметили, что планированием туров в Турцию или Египет стоит озаботиться уже сейчас, потому что ближе к сезону цены начнут расти.