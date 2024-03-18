Захарова: Берлину надо уточнить, когда в ФРГ будет демократичная система выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлину стоит уточнить, когда в ФРГ настанет демократичная система выборов с прямым избранием руководителя.

Таким образом в беседе с ТАСС дипломат прокомментировала заявление заместителя представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман о том, что Германия не считает президентские выборы в России правомерными.

«Уточните у них, когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что немецкие власти попытались вмешаться в президентские выборы в России через НПО и СМИ, заявили в российском МИД.