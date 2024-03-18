Песков: Россия не будет прислушиваться к оценкам США прошедших выборов
- РИА Новости
Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что Вашингтон не считает прошедшие в России выборы «ни свободными, ни справедливыми».
Песков подчеркнул, что Москва категорически не согласна с подобной оценкой, добавив, что иных суждений от Вашингтона ждать не стоило.
«Мы категорически с ними не согласны, и, наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», — заявил он.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России.