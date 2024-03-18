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Песков: Россия не будет прислушиваться к оценкам США прошедших выборов

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва выражает своё несогласие с оглашённой Соединёнными Штатами оценкой выборов президента России, а также не готова к ней прислушиваться.
Песков: Россия не будет прислушиваться к оценкам США прошедших выборов
  • РИА Новости

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что Вашингтон не считает прошедшие в России выборы «ни свободными, ни справедливыми».

Песков подчеркнул, что Москва категорически не согласна с подобной оценкой, добавив, что иных суждений от Вашингтона ждать не стоило.

«Мы категорически с ними не согласны, и, наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», — заявил он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России.

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