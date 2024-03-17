Меркурис: лидеры стран НАТО стали избегать поездок в Одессу

Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Британский министр обороны Грант Шэппс сегодня должен был посетить Одессу, но он решил, что лучше этого не делать», — рассказал он в блоге на YouTube.

По его словам, Шэппс отменил визит из-за ударов ВС России по стратегическим объектам в Одессе.

16 марта стало известно, что Вооружённые силы России поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы.