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Меркурис: лидеры стран НАТО стали избегать поездок в Одессу

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Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Меркурис: лидеры стран НАТО стали избегать поездок в Одессу
  • РИА Новости

«Британский министр обороны Грант Шэппс сегодня должен был посетить Одессу, но он решил, что лучше этого не делать», — рассказал он в блоге на YouTube.

По его словам, Шэппс отменил визит из-за ударов ВС России по стратегическим объектам в Одессе.

16 марта стало известно, что Вооружённые силы России поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы.

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