Российского посла в Бухаресте вызвали в МИД из-за высказываний о румынском золоте
- РИА Новости
Послу передали недовольство румынской стороны «искажённым, усечённым и несоответствующим способом рассмотрения» тем, имеющих двустороннюю значимость.
«Послу Российской Федерации напомнили о необходимости полного и постоянного включения в дипломатическую практику, в том числе в плане соблюдения ответственного поведения в публичном общении», — говорится в заявлении.
Ранее Европарламент потребовал от России вернуть назад в Румынию её «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.