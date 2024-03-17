Российского посла в Бухаресте вызвали в МИД из-за высказываний о румынском золоте

Российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии в связи с высказываниями о проблеме румынского золота, которое было вывезено в 1916—1917 годах, сообщили в дипведомстве.

Послу передали недовольство румынской стороны «искажённым, усечённым и несоответствующим способом рассмотрения» тем, имеющих двустороннюю значимость.

«Послу Российской Федерации напомнили о необходимости полного и постоянного включения в дипломатическую практику, в том числе в плане соблюдения ответственного поведения в публичном общении», — говорится в заявлении.

Ранее Европарламент потребовал от России вернуть назад в Румынию её «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.