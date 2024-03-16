Запад уже сожалеет, что не признал референдум в Крыму о вхождении в состав России раньше, не доводя ситуацию до эскалации.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

По его словам, по факту на Западе уже никто не ставит под сомнение, что Крым является частью Российской Федерации.

«Вопрос в том, как продвигается эта тема с точки зрения юридической», — отметил Мурадов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что западным странам следует признать ДНР, ЛНР и Крым российскими.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.