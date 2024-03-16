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RS: Байден ведёт лицемерную внешнюю политику

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Президент США Джо Байден методично пренебрегает международным правом и ведёт лицемерную внешнюю политику.

Такое мнение выразил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.

По его словам, Белый дом последовательно преподносит конфликт на Украине так, будто от его исхода зависит будущее демократии «в принципе».

«Администрация Байдена заклеймила Москву за «нарушения международного права», — написал Малли.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорит о стремлении США похоронить двусторонние отношения с Россией.

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