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Антонов: спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов

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Российским дипломатам в США спецслужбы предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и «провокационными подходами» в публичных местах.

С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, ситуация вокруг посольства «действительно непростая».

«Речь идёт о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах», — передаёт слова дипломата РИА Новости.

Также Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорит о стремлении США похоронить двусторонние отношения с Россией.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что сотрудников российского диппредставительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы

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