Посол Антонов: от отношений России и США практически ничего не осталось

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось.

Исключение, по его словам, составляют сотрудничество в космосе и контракты в сфере гражданского атома.

Посол отметил, что остающееся взаимодействие носит взаимовыгодный характер, однако даже оно подвергается нападкам.

«И русофобы постоянно говорят о важности полного прекращения двусторонних контактов», — сказал Антонов.

Ранее посольству России в США начали поступать угрозы на фоне президентских выборов.

Также Антонов заявил, что «перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах.