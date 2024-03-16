Посол Антонов: от отношений России и США практически ничего не осталось
Исключение, по его словам, составляют сотрудничество в космосе и контракты в сфере гражданского атома.
Посол отметил, что остающееся взаимодействие носит взаимовыгодный характер, однако даже оно подвергается нападкам.
«И русофобы постоянно говорят о важности полного прекращения двусторонних контактов», — сказал Антонов.
Ранее посольству России в США начали поступать угрозы на фоне президентских выборов.
Также Антонов заявил, что «перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах.