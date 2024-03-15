МИД Финляндии: Запад не должен полностью исключать отправку войск на Украину

Страны Запада, включая США, не должны полностью категорически исключать отправку войск на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьёзной станет ситуация... Позиция Финляндии однозначна — сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать», — сказала она в интервью газете Politico.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

Вместе с этим он отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.