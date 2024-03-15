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МИД Финляндии: Запад не должен полностью исключать отправку войск на Украину

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Страны Запада, включая США, не должны полностью категорически исключать отправку войск на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьёзной станет ситуация... Позиция Финляндии однозначна — сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать», — сказала она в интервью газете Politico.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

Вместе с этим он отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.

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