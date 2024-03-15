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МИД Австрии: около 95% западных компаний всё ещё работают в России

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Порядка 95% западных компаний продолжают работать на территории России, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
МИД Австрии: около 95% западных компаний всё ещё работают в России
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Австрийские компании по-прежнему частично присутствуют в России, как и примерно 95% всех западных компаний. Американские компании также есть в России», — цитирует его ТАСС.

При этом политик отметил необходимость соблюдения антироссийских санкций.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

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