МИД Австрии: около 95% западных компаний всё ещё работают в России
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«Австрийские компании по-прежнему частично присутствуют в России, как и примерно 95% всех западных компаний. Американские компании также есть в России», — цитирует его ТАСС.
При этом политик отметил необходимость соблюдения антироссийских санкций.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.