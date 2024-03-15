В МАГАТЭ не стали называть виновных в атаке на Запорожскую АЭС 13 марта
- AFP
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В агентстве уточнили, что удар не причинил вреда находящимся на территории ЗАЭС зданиям, в том числе складу, и не оказал влияния на ядерную безопасность.
«На основании имеющихся доказательств и визуальных наблюдений МАГАТЭ не может подтвердить, было ли это событие результатом атаки дрона или снаряда другого типа», — следует из заявления.
14 марта ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры ЗАЭС.
Руководство Запорожской АЭС обратилось к инспекторам МАГАТЭ с просьбой уведомить агентство об атаке ВСУ на станцию.