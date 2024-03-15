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В МАГАТЭ не стали называть виновных в атаке на Запорожскую АЭС 13 марта

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МАГАТЭ в своём заявлении не стало называть виновную в ударе по Запорожской АЭС 13 марта сторону, следует из заявления организации.
В МАГАТЭ не стали называть виновных в атаке на Запорожскую АЭС 13 марта
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

В агентстве уточнили, что удар не причинил вреда находящимся на территории ЗАЭС зданиям, в том числе складу, и не оказал влияния на ядерную безопасность.

«На основании имеющихся доказательств и визуальных наблюдений МАГАТЭ не может подтвердить, было ли это событие результатом атаки дрона или снаряда другого типа», — следует из заявления.

14 марта ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры ЗАЭС.

Руководство Запорожской АЭС обратилось к инспекторам МАГАТЭ с просьбой уведомить агентство об атаке ВСУ на станцию.

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