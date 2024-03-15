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Норвегия поставила Украине средства защиты от ядерных угроз

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Норвегия поставила Украине средства защиты от возможных ядерных угроз и радиоактивных материалов, в том числе противогазы и защитные комбинезоны.
Норвегия поставила Украине средства защиты от ядерных угроз
  • AP
  • © Libkos

Об этом говорится в сообщении норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения.

«Недавно Норвегия поставила 350 комплектов защитных костюмов, комбинезонов, противогазов, перчаток и бахил. Проект финансируется за счёт плана действий правительства в области ядерной энергетики, который на протяжении нескольких лет способствовал укреплению ядерной безопасности на Украине», — заявили в управлении.

Отмечается, что проект реализуется компанией Nordic Security.

В ведомстве считают, что такое оборудование позволит пограничникам на Украине лучше защититься при возможных попытках контрабанды радиоактивных источников.

В феврале 2023 года глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) Норвегии Ингар Амундсен заявил, что норвежские специалисты не участвуют в подготовке провокации с радиацией под Киевом.

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