Депутат Шеремет: конфликт на Украине оставил Макрона у разбитого корыта
Об этом информирует РИА Новости.
«Целенаправленный военный конфликт на Украине не принёс Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта», — сказал депутат.
По его словам, Макрон выглядит одновременно как «безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом».
Ранее французский депутат Арно Ле Галль из фракции «Непокорившаяся Франция» обвинил Макрона в некомпетентности, комментируя интервью главы государства.
Также Макрон признал, что ВПК Франции не готов к конфликту высокой интенсивности.