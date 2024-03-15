Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона «у разбитого корыта».

Об этом информирует РИА Новости.

«Целенаправленный военный конфликт на Украине не принёс Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта», — сказал депутат.

По его словам, Макрон выглядит одновременно как «безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом».

Ранее французский депутат Арно Ле Галль из фракции «Непокорившаяся Франция» обвинил Макрона в некомпетентности, комментируя интервью главы государства.

Также Макрон признал, что ВПК Франции не готов к конфликту высокой интенсивности.