Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Таубер
- РИА Новости
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«Парламент согласился снять иммунитет с Марины Таубер для передачи уголовного дела в суд по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй 303 (3) Уголовного кодекса, которая касается осуществления правосудия», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена провести встречу с лидерами молдавской оппозиции после переговоров с Россией. Темой этой встречи станут планы сотрудничества.