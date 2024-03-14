Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Таубер

В Молдавии парламент лишил депутатского иммунитета оппозиционера Марину Таубер по запросу прокуратуры.

«Парламент согласился снять иммунитет с Марины Таубер для передачи уголовного дела в суд по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй 303 (3) Уголовного кодекса, которая касается осуществления правосудия», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена провести встречу с лидерами молдавской оппозиции после переговоров с Россией. Темой этой встречи станут планы сотрудничества.