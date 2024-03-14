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Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Таубер

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В Молдавии парламент лишил депутатского иммунитета оппозиционера Марину Таубер по запросу прокуратуры.
Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Таубер
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Родион Прока

«Парламент согласился снять иммунитет с Марины Таубер для передачи уголовного дела в суд по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй 303 (3) Уголовного кодекса, которая касается осуществления правосудия», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена провести встречу с лидерами молдавской оппозиции после переговоров с Россией. Темой этой встречи станут планы сотрудничества.

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