Forbes: ВСУ потеряют ещё больше Abrams из-за российских танков и артиллерии
По его словам, модернизация украинских машин никак не спасёт их от обширного арсенала ВС России.
«Пора привыкать к уничтоженным и брошенным Abrams на Украине», — сказал Экс.
В сети ранее появилось видео с FPV-дрона «Упырь», который поражает принадлежащий ВСУ американский танк Abrams на Авдеевском направлении.
Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.