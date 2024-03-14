Forbes: ВСУ потеряют ещё больше Abrams из-за российских танков и артиллерии

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российские танки и артиллерия нанесут новые потери американским танкам M1 Abrams на Украине.

По его словам, модернизация украинских машин никак не спасёт их от обширного арсенала ВС России.

«Пора привыкать к уничтоженным и брошенным Abrams на Украине», — сказал Экс.

В сети ранее появилось видео с FPV-дрона «Упырь», который поражает принадлежащий ВСУ американский танк Abrams на Авдеевском направлении.

Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.