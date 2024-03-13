Замглавы МИД России Галузин обсудил в Турции вопросы вокруг украинского кризиса

Замглавы МИД России Михаил Галузин и замглавы МИД Турции Бурак Ачкапар обсудили в Анкаре вопросы, касающиеся украинского конфликта.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждена тематика украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования», — говорится в заявлении.

Галузин в ходе беседы подчеркнул необходимость прекращения западными странами во главе с США накачки киевского режима вооружением, а также снятия руководством Украины самозапрета на переговоры с Россией.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия открыта к переговорам по Украине, но всем ответственным инициативам по урегулированию должна предшествовать отмена указа Владимира Зеленского о запрете диалога с российской стороной.