Член политбюро ХАМАС: переговоры по перемирию в Газе идут тяжело

Переговоры об установлении перемирия в секторе Газа продолжаются, однако идут тяжело. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззал.

«Переговоры по-прежнему идут, однако с большими трудностями», — приводит его слова ТАСС. Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что движение ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе и постепенном возвращении перемещённых лиц.