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Член политбюро ХАМАС: переговоры по перемирию в Газе идут тяжело

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Переговоры об установлении перемирия в секторе Газа продолжаются, однако идут тяжело. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззал.

«Переговоры по-прежнему идут, однако с большими трудностями», — приводит его слова ТАСС.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что движение ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе и постепенном возвращении перемещённых лиц.

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