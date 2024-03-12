США выделят почти $2 млн на изучение стран бывшего СССР и Восточной Европы
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«Государственный департамент открывает набор заявок от организаций США, заинтересованных и имеющих опыт в проведении исследований и подготовке специалистов в целях реализации программ, связанных со странами Восточной Европы и независимыми государствами бывшего Советского Союза», — говорится в документе.
Программа Госдепа Title VIII проводится ежегодно. В этот раз ведомство планирует предоставить на её реализацию около $1,9 млн. Получить финансирование смогут исключительно американские граждане или организации.
Как подчёркивается в описании, объективно подтверждённые и подкреплённые фактами знания о странах Восточной Европы и бывшего СССР имеют «крайне важное значение» для безопасности США, продвижения американских национальных интересов во внешней политике и «разумного управления» внутренними делами.
Будущим участникам программы предстоит углублять экспертные знания и совершенствовать овладевание «крайне важными языками», а также содействовать американским внешнеполитическим целям. При этом они должны сотрудничать с Госдепом и американской разведкой.
Приоритетными станут исследования различных аспектов актуальных политических и экономических проблем, а также изучение вопросов безопасности и демократии.
В документе отмечается, что программа Title VIII поддержит и проекты по обучению русскому языку, а также предоставит возможность участникам выступить на мероприятиях Бюро разведки и исследований Госдепа.
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в разговоре с RT предположил, что Госдеп США заинтересован в изучении экономических потенциалов выбранных стран.
«Разведка всеядна. Везде достаточно много материала, который нужно обработать: по экономике, политике, социальным вопросам. Одно без другого не существует. Скорее всего, сначала изучат экономический потенциал, который сложится в новых условиях. Кроме того, надо понять, какие есть риски. США подметили прагматично, что любое шевеление может так или иначе отозваться на их положении, поэтому лучше это заранее предугадать», — сказал аналитик.
Ранее стало известно о планах Вашингтона «укрепить связи» между американскими и российскими гражданами.