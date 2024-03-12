Политик Филиппо: архитектура безопасности невозможна с блоками наподобие НАТО

Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора.

Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Первое, что необходимо — это отдать себе отчёт в этом новом сбалансированном мире, и этот мир не может сосуществовать с НАТО, они несопоставимы», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Филиппо, НАТО является «пережитком старого мира».

Ранее президент Польши Анджей Дуда, который ранее выступал с инициативой по повышению расходов НАТО на оборону, сообщил, что эта идея адресована России.

Также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.