Сунак продлил полномочия главы штаба обороны ВС Британии до осени 2025 года
Адмирал Тони Радакин останется в должности начальника штаба обороны Вооружённых сил Великобритании. Его полномочия будут продлены в соответствии с решением главы британского правительства Риши Сунака.
- AP
В опубликованном Министерством обороны Соединённого Королевства заявлении отмечается, что полномочия Радакина продлят до осени 2025 года.
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