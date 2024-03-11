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Сунак продлил полномочия главы штаба обороны ВС Британии до осени 2025 года

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Адмирал Тони Радакин останется в должности начальника штаба обороны Вооружённых сил Великобритании. Его полномочия будут продлены в соответствии с решением главы британского правительства Риши Сунака.
Сунак продлил полномочия главы штаба обороны ВС Британии до осени 2025 года
  • AP

В опубликованном Министерством обороны Соединённого Королевства заявлении отмечается, что полномочия Радакина продлят до осени 2025 года.

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