Посол Гаралаг: дипломаты ЕС не получали от Москвы сигналов уехать из России
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По его словам, представительство ЕС не беспокоится по поводу возможной высылки послов. Он отметил, что решение отказаться от встречи с министром было «разумно обоснованным решением» и принятым в соответствии с нормальной дипломатической практикой, передаёт RTVI.
«Мы действовали не сами по себе. Это не была наша прихоть, не какое-то своевольное решение. Это было абсолютно здравое, разумно обоснованное решение», — добавил Гаралаг.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ послов ЕС от встречи с Лавровым вызывает вопрос об их работе в стране.