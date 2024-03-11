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Посол Гаралаг: дипломаты ЕС не получали от Москвы сигналов уехать из России

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Посол Евросоюза в России Ролан Гаралаг сообщил, что европейские дипломаты после отказа от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым не получали от Российской Федерации сигналов о том, что им придётся уехать из страны.
Посол Гаралаг: дипломаты ЕС не получали от Москвы сигналов уехать из России
  • Gettyimages.ru
  • © MicroStockHub

По его словам, представительство ЕС не беспокоится по поводу возможной высылки послов. Он отметил, что решение отказаться от встречи с министром было «разумно обоснованным решением» и принятым в соответствии с нормальной дипломатической практикой, передаёт RTVI.

«Мы действовали не сами по себе. Это не была наша прихоть, не какое-то своевольное решение. Это было абсолютно здравое, разумно обоснованное решение», — добавил Гаралаг.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ послов ЕС от встречи с Лавровым вызывает вопрос об их работе в стране.

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