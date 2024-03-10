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Al Jazeera: при ударе по лагерю в Газе погибли не менее 13 женщин и детей

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По меньшей мере 13 женщин и детей погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев «Нусейрат» в центральной части сектора Газа.

Об этом информирует телеканал Al Jazeera.

«Войска Израиля усилили атаки по всей территории сектора Газа. По меньшей мере 13 женщин и детей погибли в лагере беженцев «Нусейрат», — сказано в материале.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обязан уделять больше внимания безопасности гражданского населения сектора Газа, которые гибнут из-за боевых действий.

Министерство здравоохранения анклава сообщило, что более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.

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