Foreign Policy: Киев не может ремонтировать стволы гаубиц M777 из-за законов США

Украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США.

Об этом пишет Foreign Policy.

«Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777», — передаёт РИА Новости.

По информации журнала, данные компании могут попытаться сделать их копии.

Однако в этом случае, как отмечается, они столкнутся с риском нарушения прав интеллектуальной собственности.

Ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставил бы Украину под угрозу.

Также сообщалось, что Белый дом планирует выделить $200 млн Украине из средств Пентагона.