Советник главы ДНР Ян Гагин усмотрел раскол в отношениях между Францией и Германией и спрогнозировал развал ЕС и НАТО после слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что у Парижа больше нет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева.

Об этом информирует РИА Новости.

«...разваливается как экономический союз, так и военный союз. Потому что они не готовы и не хотят воевать с Россией», — сказал Гагин.

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил об исчезновении красных линий в отношении Франции после заявления Макрона о поддержке Украины.

Позже лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть Макрона после его слов о поддержке Киева.