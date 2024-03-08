Советник Пушилина предрёк развал ЕС после заявления Макрона о красных линиях
Об этом информирует РИА Новости.
«...разваливается как экономический союз, так и военный союз. Потому что они не готовы и не хотят воевать с Россией», — сказал Гагин.
Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил об исчезновении красных линий в отношении Франции после заявления Макрона о поддержке Украины.
Позже лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть Макрона после его слов о поддержке Киева.