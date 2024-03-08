Bloomberg: США представят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, документ может быть представлен в марте.
Отмечается, что в резолюции могут быть «подтверждены обязательства стран по Договору о космосе 1967 года».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что все рассуждения о возможности ядерной войны безответственны, поскольку она является последним и прощальным средством.
Кроме того, по его мнению, только Россия и США могут обеспечить миру стратегическую стабильность.