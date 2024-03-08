Bloomberg: США представят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

США в связи с распространившимися в американской прессе утверждениями о том, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, готовят резолюцию СБ ООН против размещения ядерного оружия в космосе.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, документ может быть представлен в марте.

Отмечается, что в резолюции могут быть «подтверждены обязательства стран по Договору о космосе 1967 года».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что все рассуждения о возможности ядерной войны безответственны, поскольку она является последним и прощальным средством.

Кроме того, по его мнению, только Россия и США могут обеспечить миру стратегическую стабильность.