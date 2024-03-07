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Полянский: у CNN появилась правдивая информация о ситуации в Часовом Яре

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что у телеканала CNN появилась правдивая информация о ситуации в Часовом Яре, что, по его словам, случается редко.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Единственная надежда киевского режима продержаться в Часовом Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», — прокомментировал сюжет телеканала Полянский.

При этом он подчеркнул, что приспешники режима Зеленского прячутся за спинами мирных граждан. 

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Павлюк заявил о подготовке к «контрударным действиям» в 2024 году.

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