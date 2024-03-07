Полянский: у CNN появилась правдивая информация о ситуации в Часовом Яре
Об этом он написал в соцсети Х.
«Единственная надежда киевского режима продержаться в Часовом Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», — прокомментировал сюжет телеканала Полянский.
При этом он подчеркнул, что приспешники режима Зеленского прячутся за спинами мирных граждан.
Ранее командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Павлюк заявил о подготовке к «контрударным действиям» в 2024 году.