Симоньян: на фоне развития ИИ скоро нельзя будет понять, с кем общаешься по видеосвязи

Развитие искусственного интеллекта зашло так далеко, что скоро нельзя будет определить, с кем говоришь по телефону и видеосвязи, считает главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Такое мнение она выразила на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе.

«Очень скоро (я думаю, что это вопрос пары лет) не просто нельзя будет определить, с кем ты на самом деле говоришь по телефону, нельзя будет определить и с кем ты общаешься по видеосвязи, потому что искусственный интеллект зашёл так далеко и так легко сейчас можно сделать кого угодно, что в конечном итоге всё вернётся на круги своя», — сказала Симоньян на стратегической сессии на Всемирном фестивале молодёжи.

Главред RT допустила, что для того, чтобы быть уверенным, что общаешься с настоящим человеком, придётся встречаться в реальной жизни.

На полях Всемирного фестиваля молодёжи прошла стратегическая сессия «Фейки, дипфейки, нейросети: вызовы и возможности новых технологий». RT вёл прямую трансляцию.