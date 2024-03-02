Симоньян: на фоне развития ИИ скоро нельзя будет понять, с кем общаешься по видеосвязи
«Очень скоро (я думаю, что это вопрос пары лет) не просто нельзя будет определить, с кем ты на самом деле говоришь по телефону, нельзя будет определить и с кем ты общаешься по видеосвязи, потому что искусственный интеллект зашёл так далеко и так легко сейчас можно сделать кого угодно, что в конечном итоге всё вернётся на круги своя», — сказала Симоньян на стратегической сессии на Всемирном фестивале молодёжи.
Главред RT допустила, что для того, чтобы быть уверенным, что общаешься с настоящим человеком, придётся встречаться в реальной жизни.
На полях Всемирного фестиваля молодёжи прошла стратегическая сессия «Фейки, дипфейки, нейросети: вызовы и возможности новых технологий». RT вёл прямую трансляцию.